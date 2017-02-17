Став подругой бывшей жене.

Пожилой житель Поднебесной решился на сложную операцию по смене пола. В 72 года Синь Юэ превратился в женщину, пишет газета China Daily.

Перед операцией пенсионер прошел ряд обязательных тестов, ответил более чем на тысячу вопросов, чтобы подтвердить намерение сменить пол. Китаец признался, что еще в детстве любил наряжаться как девочка. Однако, повзрослев, он женился и стал отцом. После 30 лет в браке пара рассталась.

Бывшая жена Синь Юэ поддержала его решение сменить пол и призналась, что теперь они "лучшие подруги".

Ранее "Уралинформбюро" писало, как проходят подобные операции в России, и с чем сталкиваются трансекссуалы в нашей стране.