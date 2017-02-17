×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


72-летний китаец сменил полСегодня в 16:23

  • Текст

Став подругой бывшей жене.

Пожилой житель Поднебесной решился на сложную операцию по смене пола. В 72 года Синь Юэ превратился в женщину, пишет газета China Daily.

Перед операцией пенсионер прошел ряд обязательных тестов, ответил более чем на тысячу вопросов, чтобы подтвердить намерение сменить пол. Китаец признался, что еще в детстве любил наряжаться как девочка. Однако, повзрослев, он женился и стал отцом. После 30 лет в браке пара рассталась.

Бывшая жена Синь Юэ поддержала его решение сменить пол и призналась, что теперь они "лучшие подруги".

Ранее "Уралинформбюро" писало, как проходят подобные операции в России, и с чем сталкиваются трансекссуалы в нашей стране.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×