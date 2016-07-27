Екатеринбуржцев накормят блинами с лобстерами и авокадоСегодня в 16:34
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На масленичной неделе.
Блины всех мастей предложат в масленицу екатеринбургские рестораны и кафе. Повара будут печь традиционное угощение всю праздничную неделю – с 20 по 26 февраля. Помимо знакомых блюд, гости смогут отведать экзотические, например, блины с лобстерами, с авокадо и сливочным сыром, передает "Уралинформбюро".
Сладкоежки найдут в специальных меню блины с творогом и изюмом, черникой, черносливом, клубникой, клюквой, карамелью, печеными яблоками, фруктами, сгущенкой. Почти везде можно будет отведать традиционные угощения с картофелем, капустой, мясом, грибами и ветчиной.
Для любителей морепродуктов шеф-повара приготовят блины с семгой, слабовяленным лососем, камчатским крабом, икрой.
В ресторанах русской кухни предложат отведать блины пшеничные, гречишные, тыквенные, с припеками (когда начинка запекается между блинами), по деревенскому рецепту, где тесто замешивается на простокваше. Не обделят вниманием и вегетарианцев - для них испекут лакомство без яиц.
Для тех, кто не готов всю масленицу провести за обеденным столом, "Уралинформбюро" подготовило список праздничных мероприятий. Развлечься и отдохнуть можно будет в екатеринбургских парках, пригороде, музеях под открытым небом.
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