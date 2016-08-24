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Выпускников обяжут сдавать ЕГЭ по истории20 февраля в 17:14

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С подачи главы Минобрнауки.

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ по истории должен стать обязательным. Речь об этом зашла на конференции "История России в ХХI веке глазами школьников" 20 февраля.

"Этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории", – подчеркнула министр.

Ранее Минобрнауки выступало за включение в первоочередной список ЕГЭ по географии. Но вопрос до сих пор остается открытым, передает "Уралинформбюро". Сейчас выпускники сдают два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. В 2022 году к ним добавится иностранный язык.

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