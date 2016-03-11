В отличие от рекламщиков и чиновников.

Более 90% компаний добывающей отрасли празднуют 23 февраля и 8 марта. Это самый высокий показатель среди всех сфер занятости, по данным исследования портала hh.ru. Любят отмечать гендерные праздники сотрудники сферы "СМИ, маркетинг, реклама" - это делают 74% опрошенных. Их поддерживают 73% работников нефтяной отрасли и 72% госслужащих.

Реже всего праздники проходят в автомобильных и торговых компаниях – только в 59% из них поздравляют мужчин и женщин, сообщает "Уралинформбюро".

65% работодателей делают своим сотрудникам классические подарки: футболки, алкоголь, зажигалки – мужчинам, цветы, конфеты, косметику – женщинам. 37% компаний накрывают стол за свой счет, а 8% организует коллективный поход в кино, боулинг или на каток. При этом треть опрошенных как раз предпочли бы совместное развлечение, нежели традиционные подарки.

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