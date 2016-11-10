Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге21 февраля в 13:34
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Начнут с Уралмаша.
22 февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс" частично отрежет от электроснабжения ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление". Остановятся трамваи и троллейбусы, которые ходят по проспекту Космонавтов, а также по улицам Фронтовых бригад, Донбасской, Машиностроителей. Будет парализовано движение электротранспорта и на Бебеля.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, пойти на крайние меры вынуждает задолженность муниципального предприятия в размере 4 миллионов 552 тысяч рублей.
Если деньги не будут перечислены, то 28 февраля энергетики пообещали полностью отключить "ЕТТУ" от электричества. В этом случае встанет весь электротранспорт в городе.
Стоит добавить, что в начале февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс" уже озвучивал подобные угрозы в адрес муниципального предприятия из-за долга более 51 миллиона рублей. Однако чиновникам удалось договориться с поставщиком ресурсов. Администрация перечислила энергетикам 15 миллионов рублей, а по оставшейся сумме подписала соглашение о реструктуризации.
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Энергетики вы в свём уме? О людях подумайте!!! А и не о своих доходах! Или вам что спокойно жить надоело! Не трогайте транспорт, а чиновников раскулачивайте! Не надо испытывать народное терпение, это не к чему хорошему не приведёт!!!!!!!ответить
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