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Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге21 февраля в 13:34

Начнут с Уралмаша.

22 февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс" частично отрежет от электроснабжения ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление". Остановятся трамваи и троллейбусы, которые ходят по проспекту Космонавтов, а также по улицам Фронтовых бригад, Донбасской, Машиностроителей. Будет парализовано движение электротранспорта и на Бебеля.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, пойти на крайние меры вынуждает задолженность муниципального предприятия в размере 4 миллионов 552 тысяч рублей.

Если деньги не будут перечислены, то 28 февраля энергетики пообещали полностью отключить "ЕТТУ" от электричества. В этом случае встанет весь электротранспорт в городе.

Стоит добавить, что в начале февраля 2017 года Свердловский филиал ОАО "Энергосбыт Плюс" уже озвучивал подобные угрозы в адрес муниципального предприятия из-за долга более 51 миллиона рублей. Однако чиновникам удалось договориться с поставщиком ресурсов. Администрация перечислила энергетикам 15 миллионов рублей, а по оставшейся сумме подписала соглашение о реструктуризации.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Алексей 21 февраля в 16:39

Энергетики вы в свём уме? О людях подумайте!!! А и не о своих доходах! Или вам что спокойно жить надоело! Не трогайте транспорт, а чиновников раскулачивайте! Не надо испытывать народное терпение, это не к чему хорошему не приведёт!!!!!!!

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