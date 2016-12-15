Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусовСегодня в 10:23
- Текст
В мэрии подсуетились.
Екатеринбуржцам не стоит бояться остановки трамваев и троллейбусов 28 февраля 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков.
"Финансовые вопросы, которые есть между двумя юридическими лицами - "ЕТТУ" и "Екатеринбургэнергосбытом" - решаются в рабочем порядке. Я могу сказать, что уже найден общий знаменатель, и долги трамвайно-троллейбусного управления на жителях никак не скажутся", - пояснил Сухоруков.
В пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт" комментарий получить не удалось: по телефонам пресс-службы не отвечают второй день.
Задолженность МУПа перед энергетиками на данный момент превышает 4,5 миллиона рублей. Ранее "Екатеринбургэнергосбыт" грозился, что если деньги не поступят на счет до 28 февраля, то они устроят городу транспортный коллапс, обесточив все трамваи и троллейбусы.
Ранее по теме:
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 15:45
В Екатеринбургском зоопарке Масленицу растерзают макаки
Раньше с чучелом расправлялся медведь.Сегодня в 15:36
Туристы обеспечили Крыму рекордные доходы
Вдвое больше, чем в его украинский период.Сегодня в 15:30
В Тюмени экс-полицейских отправили в колонию за "крышевание" спа-салонов
На 10 и 7 лет.Сегодня в 15:20
В иранской пустыне нашлись ровесники Солнечной системы
Осколкам метеорита - 4,5 миллиарда лет.Сегодня в 15:19
Молодежь "Газпром добыча Ямбург" покорит Арктику
Вместе с иностранцами.Сегодня в 15:18
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!Сегодня в 15:09
Курганец зарезал 64-летнего отца
Во время застолья.Сегодня в 15:06
Кибершпионы 5 месяцев вытягивали секреты из России
И Украины.Сегодня в 15:02
Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак
После судебных тяжб.Сегодня в 14:58
СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
Домашний.Сегодня в 14:41
12-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
Из-за снежков.Сегодня в 14:26
На екатеринбургском ВИЗе празднуют Масленицу дворами
Гостей собирает управляющая компания.Сегодня в 14:14
От старости спасут "гены сна"
А ночная жизнь сведет в могилу.Сегодня в 14:12
Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
Прогнозируют победу в первом туре.Сегодня в 14:04
В Североуральске иномарка встала на крышу
После ДТП.
-
30 января в 16:03
Екатеринбуржцы останутся без трамваев и троллейбусов
Если не решится проблема энергодолгов.21 февраля в 13:34
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Начнут с Уралмаша.07 февраля в 09:38
Екатеринбуржцев оставили с трамваями
Благодаря оплате долгов перед энергетиками.15 декабря 2016 в 08:46
В Екатеринбурге около вокзала остановились трамваи
И троллейбусы.07 декабря 2016 в 15:33
С "тормознувших" трамваи пермяков взыщут миллионы
Чтобы были внимательнее за рулем.10 ноября 2016 в 09:14
В Екатеринбурге на Волгоградской встали трамваи
В автобусах - давка.21 октября 2016 в 16:58
Екатеринбуржцам пропишут маршрутную "диету" весной
Разъяснив что к чему.24 августа 2016 в 14:18
Перекресток в центре Екатеринбурга закроют для трамваев
И троллейбусов.11 августа 2016 в 09:06
Маршрут в хаос
На три года.05 августа 2016 в 14:36
Марафонцы забаррикадируют центр Екатеринбурга
На несколько часов.
Главные новости
- Сегодня в 15:18Первоклассный взрыв Екатеринбурга
- Сегодня в 14:58СКР просит посадить главу Верх-Исетского района под арест
- Сегодня в 14:4112-летний магнитогорец набросился с ножом на одноклассницу
- Сегодня в 14:12Социологи пересчитали сторонников Куйвашева на Среднем Урале
- Сегодня в 12:44Житель Нягани пытался покончить с собой у крыльца мэрии
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.