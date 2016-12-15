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Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусовСегодня в 10:23

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В мэрии подсуетились.

Екатеринбуржцам не стоит бояться остановки трамваев и троллейбусов 28 февраля 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков.

"Финансовые вопросы, которые есть между двумя юридическими лицами - "ЕТТУ" и "Екатеринбургэнергосбытом" - решаются в рабочем порядке. Я могу сказать, что уже найден общий знаменатель, и долги трамвайно-троллейбусного управления на жителях никак не скажутся", - пояснил Сухоруков.

В пресс-службе АО "Екатеринбургэнергосбыт" комментарий получить не удалось: по телефонам пресс-службы не отвечают второй день.

Задолженность МУПа перед энергетиками на данный момент превышает 4,5 миллиона рублей. Ранее "Екатеринбургэнергосбыт" грозился, что если деньги не поступят на счет до 28 февраля, то они устроят городу транспортный коллапс, обесточив все трамваи и троллейбусы.

Ранее по теме:
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге

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