Нетиевский вернул "Уральским пельменям" товарный знак Сегодня в 15:02
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После судебных тяжб.
"Уральские пельмени" вернули себе имя. "Нам возвращены все товарные знаки, используемые и принадлежащие команде", - заявили в пресс-службе шоу-группы.
Спор возник между участниками коллектива и бывшим директором Сергеем Нетиевским. Именно его компании "Фест Хэнд Медиа" принадлежали объединенные словесный и графический товарные знаки. В марте 2016 года творческое объединение "Уральские пельмени" обратилось в суд с требованием передать ему права на знаки. Однако в удовлетворении иска было отказано.
По итогам разбирательства Сергей Нетиевский сам передал "Уральским пельменям" знаки. Якобы компания "Фест Хэнд Медиа" и ранее пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но участники шоу не соглашались.
Нетиевский покинул коллектив осенью 2015 года из-за разногласий с остальными членами команды, однако не освободил кресло директора. Тогда "пельмени" попытались самовольно снять его с должности, однако на сторону Нетиевского встал суд, передает "Уралинформбюро".
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