После скандала с лекарствами.

Статья "Уралинформбюро" о коллапсе, который наметился в 2017 году с обеспечением лекарственными препаратами льготников в Свердловской области, возымела результат. Уже на следующий день, 7 февраля, министр здравоохранения Игорь Трофимов направил и.о. главы регионального Мингосимущества Сергею Зырянову ходатайство об освобождении от занимаемой должности и.о. директора ГУП СО "Фармация" Галины Жуковской. 15 февраля на свет появился соответствующий приказ по МУГИСО, который подвел черту под четырехлетним контролем над "Фармацией" представителей "Справедливой России".

Но, как стало известно "Уралинформбюро", эсеры не торопятся освобождать свои кресла. Жуковская ушла на больничный, и ей до сих пор официально не могут вручить приказ о расторжении срочного трудового договора. Ее первый заместитель, депутат-эсер Екатеринбургской гордумы Илья Лобов ждет личного месседжа к увольнению от своего партийного босса, депутата Госдумы Александра Буркова.

Патовая кадровая ситуация лишь усугубляет лекарственный дефицит. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", к началу февраля в аптеках Свердловской области скопилось порядка 20 тысяч необеспеченных рецептов. Это – чуть меньше 10% январской потребности в льготных лекарствах. Не исключено, что в начале марта врачи попросту не смогут выписывать рецепты льготникам.

В 2017 году в Свердловской области необходимо обработать 1,68 миллиона рецептов федеральных льготников и 1,58 миллиона областных рецептов. В общей сложности больные должны получить по ним лекарства на 2 миллиарда рублей.

В конце прошлого года на Среднем Урале прошел соответствующий аукцион на "Услуги по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску лекарственных препаратов гражданам". При стартовой цене в 337 миллионов рублей его за 221 миллион "забрало" ГУП СО "Фармация".

Победитель за два месяца так и не смог выйти на 100% выполнение аукционного задания. В первую очередь это объясняется отсутствием у "Фармации" современного программного продукта по лекарственному обеспечению населения. Без него цепочка "врач – аптека – больной" оказалась разорванной. Увольнение Галины Жуковской – однозначное признание чиновниками провала ГУП СО.

Реальным продолжением санкций к "Фармации" должно было стать расторжение контракта и проведение новой конкурсной процедуры, но министр здравоохранения Свердловской области остановился на полумере – требовании увольнения Жуковской. Тем самым Игорь Трофимов взял на себя все риски с нехваткой лекарств в аптеках. Не исключено, что федеральные льготники, намаявшись за два месяца, направят свои жалобы в Росздравнадзор, после чего стоит ждать гневной тирады из Москвы в адрес руководства Свердловской области.

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