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На Южном Урале умер доведенный до дистрофии ребенок-инвалид28 февраля в 12:26

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Мальчику было 3 года.

В больнице Челябинска скончался 3-летний ребенок-инвалид из Верхнего Уфалея, изъятый из семьи. Решается вопрос о назначении судмедэкспертизы, которая покажет, связана ли смерть мальчика с плохим уходом, пишут местные СМИ со ссылкой на прокуратуру Верхнего Уфалея.

Мать мальчика уехала в гости в другой город, оставив четырех детей на попечение отца, который ушел в запой. В итоге младшего сына с поражением органов дыхания, центральной нервной системы и дистрофией увезли в реанимацию.

Как оказалось, у мальчика был целый ряд хронических заболеваний (ДЦП, дыхательная недостаточность, эпилепсия), а родители не заботились о нем, передает "Уралинформбюро".

Сестры погибшего мальчика, пяти и шести лет, сейчас находятся в социальном приюте. Старшего 14-летнего сына забирать у родителей не стали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Супругам грозит до года лишения свободы и ограничение в родительских правах.

Ранее по теме:
Южноуральцы довели 3-летнего сына-инвалида до реанимации

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