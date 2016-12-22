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Екатеринбург запустит ежедневные рейсы в Египет28 февраля в 15:18

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Как только его откроют.

При возобновлении авиасообщения с Египтом в марте самолеты из Екатеринбурга будут летать на красноморские курорты ежедневно. К осени возможно увеличение до нескольких рейсов в день, сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов заявил о возможном подписании протокола по авиабезопасности между странами в марте. По его словам, сначала лайнеры полетят в Каир, первым авиасообщение возобновит "Аэрофлот", имеющий допуски на это направление.

По мнению Михаила Мальцева, после объявления о снятии ограничений авиакомпаниям понадобится одна-две недели для организации перевозок. Однако пока непонятно, когда откроют для полетов курортные города. "В любом случае этот процесс не будет быстрым, он пройдет в несколько этапов. Поэтому бежать и паковать чемоданы пока рано", - отметил Мальцев.

При этом вернуть свои позиции на уральском туристическом рынке Египет не сможет долгое время. Во-первых, так или иначе направление остается опасным. Поэтому, скорее всего, оно будет открыто с ограничениями: например, не покидать курортные зоны. Во-вторых, чем ближе лето - тем больше конкуренции. Так, Турция начнет запускать свои программы уже в апреле. Набрать обороты направление сможет только осенью, когда пляжные сезоны в других странах подойдут к концу, считает Михаил Мальцев.

Между тем клиенты туркомпаний уже выстроились в очередь – желающие полететь в Египет оставляли свои телефонные номера в ожидании открытия направления. Поэтому с заполнением первых рейсов проблем точно не будет, уверен Михаил Мальцев.

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