На инвестфоруме в Сочи.

Русская медная компания (РМК), правительство Челябинской области и администрация Карабашского городского округа заключили соглашение о развитии муниципалитета. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, документ подписан 28 февраля на Российском инвестфоруме "Сочи-2017".

Программа преображения Карабаша, рассчитанная до 2021 года, станет одним из самых масштабных примеров государственно-частного партнерства. Ее задачи - формирование благоприятной среды, инфраструктуры, расселение ветхого и аварийного жилья, повышение уровня медобслуживания. Особое внимание будет уделяться культуре и спорту, продвижению нравственных ценностей, здорового образа жизни.

Градообразующее предприятие "Карабашмедь" находится под управлением РМК с 2004 года, обеспечивая работой порядка 10% горожан. В модернизацию производства и повышение его экологической безопасности инвестировано более 16 миллиардов рублей, за 2017-2018 годы будет вложено еще 2,3 миллиарда. Завод является крупным налогоплательщиком и стратегическим социальным партнером округа.

В течение пяти лет в Карабаше вырастет малоэтажный микрорайон "Золотая горка", будут построены и отремонтированы дороги, системы водоснабжения и канализации, газопровод и другие сети. Планируется реконструкция ряда соцобъектов, в том числе санатория-профилактория "Синегорье", и возведение новых: спорткомплекса "Металлург", торгово-развлекательного центра, детсада на 240 мест. Предполагается формирование досуговых и рекреационных зон, включая благоустройство центральной площади и набережной.

РМК выступит соинвестором этих проектов, будет задействована в их реализации и контроле качества работ.

"Социально-экономическое благополучие территорий присутствия – наш безусловный приоритет. Мы не только инвестируем в строительство и модернизацию масштабных промышленных объектов, но и активно сотрудничаем с региональными властями для развития инфраструктуры муниципальных образований, где работают наши предприятия, в рамках механизмов ГЧП", – отметил президент РМК Всеволод Левин.

В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский подчеркнул, что карабашский опыт трехстороннего взаимодействия может быть полезен для других регионов.

Мэр Карабаша Олег Буданов поблагодарил партнеров за поддержку, выразив уверенность, что общими усилиями город удастся сделать привлекательным и комфортным для жизни.

Фото: Донат Сорокин, ТАСС

Ранее по теме:

Преображению Карабаша дали официальный старт