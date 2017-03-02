На президиуме ВАК.

Решение по диссертации министра культуры России Владимира Мединского будет принято в марте 2017 года. Об этом сообщил глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов в интервью "Известиям".

Он напомнил, что к работе Мединского нет претензий, касающихся плагиата. Спорные моменты касаются научной новизны и отражения исторических фактов. Экспертный совет по истории, рассмотрев все поступившие доводы, даст свои рекомендации президиуму ВАК, а тот вынесет окончательный вердикт.

Степень доктора исторических наук Мединский получил в 2011 году по решению диссертационного совета Российского государственного социального университета (РГСУ) - позднее он был распущен. Преемником является Уральский федеральный университет (УрФУ).

Уникальность научного труда Мединского поставили под сомнение историки Вячеслав Козяков и Константин Ерусалимский, а также эксперт сообщества "Диссернет" Владимир Бабицкий. По их мнению, труд Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв." является ненаучным.

На заседание диссертационного совета УрФУ по данному вопросу в октябре 2016 года министр не явился, и вскоре ВАК отозвала дело в Москву, передает "Уралинформбюро".

Диссовет истфака МГУ 7 февраля 2017 года постановил, что для рассмотрения работы Мединского нет оснований. Сам "опальный" автор назвал Бабицкого оппозиционным деятелем, которому нечем заняться.

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