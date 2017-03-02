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Карпинскую больницу спасет кадровое решение минздраваСегодня в 17:03

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Руководство обвинили в непрофессионализме.

В финансовом кризисе Карпинской горбольницы областной минздрав винит руководство медучреждения. Как заявил министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов, серьезные долги клиники связаны с "неумелыми действиями одного из руководителей".

Как ранее сообщалось, круглосуточный стационар в Карпинске под угрозой закрытия. На больнице висит 15- миллионный долг, и закупать лекарства для стационара просто не на что. Дефицит средств, по словам представителей медучреждения, возник из-за закрытия местного роддома и "конкуренции" с краснотурьинской больницей. Пациенты со сложными диагнозами попадают в соседний город, а с ними и выплаты по ОМС - основной источник дохода клиник. Жители Карпинска уже написали петицию против закрытия стационара.

20 февраля 2017 года директор больницы был на встрече с руководством областного минздрава. Как сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков, руководителю медучреждения дали три дня на поиски выхода из ситуации.

Шумиха дошла до губернатора Евгения Куйвашева. 2 марта минздрав по поручению главы области должен принять кадровое решение по конкретному руководителю.

Ранее по теме:

В Карпинске из-за долгов закроют стационар больницы

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