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Фекальный сталагмит в Серове обрушился на мэриюСегодня в 13:16

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Чиновникам дали нагоняй.

Четырехэтажку в Серове, где намерзает ледник из фекальных стоков, давно пора сносить. Но городские власти не торопятся расселять жильцов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, дом на Белореченской, 5 признан аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2015-го. Лишь год спустя мэрия включила его в соответствующий реестр. Расселение нужно завершить до 1 января 2025 года, а до этого срока – обеспечить людей временным жильем. Однако вопрос до сих пор не решен, несколько семей вынуждены терпеть антисанитарию.

Внесены представления и.о. главы администрации Серовского городского округа и директору ООО "УК "Федерация". На управляющую компанию завели административное дело по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

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