На бумаге.

Четко оценить масштабы грядущего половодья-2017 в Свердловской области специалисты смогут к концу марта. Гидрологи не исключают превышение нормативного уровня воды в ряде районов на 2-2,5 метра.

Между тем на местах прогнозы более-менее спокойные. "Осень была не очень дождливая, земля сухая, глубоко не промерзла. Снег уже начал подтаивать – мы думаем, такого бурного паводка, как в прошлом сезоне, не будет", – сообщили "Уралинформбюро" в отделе по ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального образования. Стоит напомнить, что окрестности Ирбита в 2016 году сильно залило, а денег на компенсации жителям у местных властей не нашлось.

В Туринске, где год назад пострадали от подтопления 1200 человек, тоже надеются на милость природы. "То, что тогда случилось, бывает раз в полвека, – говорит начальник отдела ГО и ЧС Андрей Дудченко. – Сейчас мы готовимся к паводку исходя из среднегодовых показателей. Но при любом раскладе успеем предупредить и эвакуировать жителей. Областной центр мониторинга извещает нас за 3-4 дня до разлива. Обычно отрезанными от большой земли остаются две деревни. Пока завозим туда продукты и лекарства, продумываем лодочные переправы, тренируем спасательные дружины".

Опрошенные корреспондентом "Уралинформбюро" чиновники в других муниципалитетах тоже бодро отчитались о заседаниях противопаводковых комиссий и плановых мероприятиях. Тавда, Полевской, Новая Ляля, Невьянск, Красноуфимск, Байкалово готовятся встретить стихию во всеоружии. Плотины проверяют, спасателей мобилизуют, людей в зоне риска подсчитывают. Организуются пункты временного размещения. Бюджетного финансирования хватает.

Иными словами, на бумаге все выглядит идеально. Судить о реальном положении дел можно будет в апреле, когда начнут вскрываться реки.

Следует отметить, что нынешняя зима выдалась снежной - в ряде районов Свердловской области сугробы по пояс.

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