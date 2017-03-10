Через Госдуму.

Департамент образования Екатеринбурга инициировал внесение поправок в законодательство, чтобы решить проблемы зачисления детей в первые классы. Соответствующие предложения ведомство направило в Заксобрание Свердловской области, сообщила "Уралинформбюро" глава горобраза Екатерина Сибирцева.

Чиновники предлагают развести по времени прием в первые классы по постоянной и временной регистрации - сейчас места в элитных школах занимают в основном "чужаки" с купленными прописками, вытесняя "старожил". Каждый год зачисление в школы оборачивается очередями и скандалами.

По словам главы горобраза, в ряде учебных заведений количество первоклассников с временной пропиской достигает 70%. Ведомство обратилось в правоохранительные органы, но доказать умысел в подобных делах крайне сложно.

За полтора месяца со старта записи в первые классы подано 15 тысяч заявлений. Всего в этом году горобраз ждет более 18 тысяч первоклассников. Прием в 39 школ города уже закончен.

Помимо решения проблем с пропиской, горобраз предлагает ввести льготы для многодетных семей, инвалидов и сотрудников образовательных учреждений.

Поскольку такие поправки – вне компетенции ЗакСо Свердловской области, парламент подготовит соответствующий законопроект и направит его в Госдуму.

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