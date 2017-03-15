Не увидев даже аванса.

Екатеринбургские прокуроры озабочены задержками зарплат на транспортных МУПах - МОАП и ЕТТУ.

Как сообщила "Уралинформбюро" прокурор города Светлана Кузнецова, на сегодняшний день руководство трамвайно-троллейбусного управления не перечислило 1 730 сотрудникам аванс за февраль в размере 10 миллионов рублей. Ревизоры приняли решение о вынесении директору представления. Кроме того, он будет вызван на ковер в надзорное ведомство.

Туда же должно явиться начальство Муниципального объединения автобусных предприятий. По данным городской прокуратуры, в суды уже направлено 29 исковых заявлений о задолженности перед работниками МОАП на сумму более 386 тысяч рублей. Руководству МУПа также внесено представление.

Стоит добавить, что 28 марта 2017 года водители и кондукторы намерены выйти на митинг в связи с задержками и урезанием зарплат. Акция протеста стартует в 12.00 на площади Обороны. Туда пообещали прийти около 500 работников.

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