В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг13 марта в 16:58
- Текст
Из-за сокращения зарплат.
28 марта 2017 года в 12.00 в Екатеринбурге на площади Обороны пройдет митинг работников транспортных МУПов против задержек и сокращений зарплат. Недовольные сотрудники смогут участвовать в акции прямо во время обеденного перерыва. По предположениям организаторов, в мероприятии примут участие до 500 водителей и кондукторов. Заявка на проведение мероприятия уже подана. Решение будет принято в течение трех дней.
Как рассказала "Уралинформбюро" председатель свердловского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьёва, работники транспортных МУПов часто сталкиваются с задержкой зарплат. Так, деньги за январь в "МОАП" перечислили только в конце декабря. Кроме того, и в "МОАП", и в "ЕТТУ" с нового года серьезно сократились премиальные выплаты.
Стоит добавить, что финансовая ситуация в транспортных МУПах оставляет желать лучшего. В начале 2017 года энергетики дважды грозились обесточить "ЕТТУ" из-за многомиллионных долгов. Каждый раз чиновникам удавалось договориться с поставщиками электричества. Что касается "МОАП", то в декабре 2016 года в отношении него подал иск о банкротстве поставщик топлива - ТД "РУНАТКО". МУП не перечислило за услуги более 10 миллионов рублей.
Ранее по теме:
Екатеринбургскому МОАП грозит банкротство
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 07:54
В Киеве намерены задержать участницу "Евровидения" от РФ
И наказать за посещение Крыма.13 марта в 20:07
Атаковавший нефтяников хакер из Челябинска получил срок
Условный.13 марта в 19:54
Голый екатеринбуржец перепугал жителей Сортировки
Его сдали полиции.13 марта в 19:25
Евросоюз продлил персональные санкции против россиян
На полгода.13 марта в 19:08
Свердловские единороссы вцепились в муниципальный фильтр
И отказываются его снижать.13 марта в 19:00
Челябинский застройщик надул инвесторов на 32,3 миллиона рублей
Его отправили в колонию.13 марта в 19:00
Ханты-Мансийский банк включил фонари у врачебной амбулатории
В поселке Зеленоборск.13 марта в 18:58
На трассе под Первоуральском "посыпался" КамАЗ
Другим авто пришлось несладко.13 марта в 18:37
Серовчанина придавило потолком в квартире знакомых
Во время ремонта.13 марта в 18:35
В Челябинске в ДТП пострадал 2-летний мальчик
Столкнулись легковушка и "Газель".13 марта в 18:33
Екатеринбуржцы составляют "Карту убитых дорог"
Вместе во всеми россиянами.13 марта в 18:29
Двое тюменцев госпитализированы после домашнего супа
С ожогами.13 марта в 18:24
Москвичка скончалась после подтяжки лица
Не выдержало сердце.13 марта в 18:18
Челябинские бизнесмены задолжали 500 миллионов рублей за землю
По договорам аренды.13 марта в 18:15
Избирателей шокировал новый логотип "Партии пенсионеров"
Принятый на съезде.
Главные новости
- Сегодня в 07:54В Киеве намерены задержать участницу "Евровидения" от РФ
- 13 марта в 16:58В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг
- 13 марта в 16:30В Екатеринбурге лицеистка ударила ножом одноклассницу
- 13 марта в 16:08Матери обезглавленного мальчика в Серове грозит 5 лет тюрьмы
- 13 марта в 15:43В Рефтинском водохранилище нашли труп мужчины с ранением
Аналитика
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.
Шкурный вопрос к чиновникам
На кого собак свесили?
Идущие на смерть с проклятием врача
Красноуфимской ЦРБ.