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В Екатеринбурге водители и кондукторы выходят на митинг13 марта в 16:58

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Из-за сокращения зарплат.

28 марта 2017 года в 12.00 в Екатеринбурге на площади Обороны пройдет митинг работников транспортных МУПов против задержек и сокращений зарплат. Недовольные сотрудники смогут участвовать в акции прямо во время обеденного перерыва. По предположениям организаторов, в мероприятии примут участие до 500 водителей и кондукторов. Заявка на проведение мероприятия уже подана. Решение будет принято в течение трех дней.

Как рассказала "Уралинформбюро" председатель свердловского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ольга Соловьёва, работники транспортных МУПов часто сталкиваются с задержкой зарплат. Так, деньги за январь в "МОАП" перечислили только в конце декабря. Кроме того, и в "МОАП", и в "ЕТТУ" с нового года серьезно сократились премиальные выплаты.

Стоит добавить, что финансовая ситуация в транспортных МУПах оставляет желать лучшего. В начале 2017 года энергетики дважды грозились обесточить "ЕТТУ" из-за многомиллионных долгов. Каждый раз чиновникам удавалось договориться с поставщиками электричества. Что касается "МОАП", то в декабре 2016 года в отношении него подал иск о банкротстве поставщик топлива - ТД "РУНАТКО". МУП не перечислило за услуги более 10 миллионов рублей.

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