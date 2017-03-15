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Серовчан из дома с фекальным сталагмитом расселяют в трущобыСегодня в 17:12

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С меньшими "квадратами".

Cеровчан, проживающих в доме №5 по улице Белореченской, где вырос сталагмит из фекалий, расселяют во временное жилье. Правда, квартиры, которые предоставляет администрация, не лучше прежних.

Так, местной жительнице Вере Якимовой предложили выбрать из двух вариантов - дом на Советской Конституции, заваленный мусором, в котором нет никаких благ канализации, а также общежитие на Каляева. Площадь последней жилплощади - всего 30 "квадратов" вместо существующих 46, пишет издание "Глобус".

Женщина написала отказ. Ей пояснили, что предложат еще один, последний вариант. Если горожанка откажется и от него, то других квартир не будет.

Четырехэтажка в Серове находится в ужасном состоянии. Она уже стоит в плане на снос, передает "Уралинформбюро". В подъезде дома вырос гигантский сталагмит из фекалий. По этому факту внесены представления и.о. главы администрации Серовского городского округа и директору ООО "УК "Федерация". На управляющую компанию завели административное дело по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений).

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