Вместо реальной работы.

Пайщики ЖСК "Первый Николаевский" рискуют остаться без жилья. Как отмечает председатель общественной организации "Сила в движении" Анна Криндач, вложившиеся в стройку екатеринбуржцы не могут "найти друг друга", а председатель кооператива, человек застройщика, никогда не возьмется их объединять.

"Митинги, которые они устраивают, - это борьба ради борьбы, они ни к чему не приведут. У них нет организованной инициативной группы - соседи друг друга не видят, не знают. Председатель жилищно-строительного кооператива - человек застройщика. Реестр пайщиков находится у него, понятно, что он никого организовывать не будет. В первую очередь, пострадавшим надо объединиться, сменить председателя ЖСК. В противном случае при банкротстве застройщика они могут остаться ни с чем. Ведь решение о включении ЖСК в реестр кредиторов принимает председатель", - пояснила "Уралинформбюро" Анна Криндач.

Судьба новостроек в 14 и 25 этажей первой очереди ЖК до сих пор неясна. Компания "Укстусстрой" (одна из структур НП "Уралэнергостройкомплекс") находится на грани банкротства – иски кредиторов сыплются один за другим. Проблемы у застройщика начались весной 2016 года. Тогда впервые был просрочен платеж по кредиту Сбербанка в 2,1 миллиарда рублей. Летом "Укстусстрой" и вовсе перестал платить, а осенью работы на первой очереди "Первого Николаевского" встали. В Сбербанке полагают, что застройщик перенаправлял кредитные деньги на другие стройки, а также на вторую очередь ЖК.

Сегодня проекту пытаются найти новых инвесторов. Ранее в числе возможных интересантов назывались Группа компаний ТЭН и Промсвязьбанк.

Стоит добавить, что в мае 2016 года аффилированные с "Уралэнергостройкомплексом" компании получили многомиллионный кредит под гарантии администрации Екатеринбурга в Примсоцбанке. Платежи по кредиту прекратились, и финорганизация обратилась с иском к мэрии с суд.

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