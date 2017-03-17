Корабль построят из композитов.

К строительству нового российского космического корабля "Федерация" приступила РКК "Энергия". По словам гендиректора корпорации Владимира Солнцева, уже выпущена практически вся конструкторская документация, изготавливаются отдельные узлы.

Первая "Федерация" рассчитана на низкую орбиту. Корабль на 80% будет изготовлен из композитных материалов, а спускаемый аппарат - из нового сплава алюминия, что позволит снизить массу всего судна, сообщает ТАСС.

Дебютировать на летных испытаниях "Федерация" должна в 2021 году. Первый пилотируемый полет запланирован на конец 2023 года.

Новый российский космический корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. В режиме автономного полета он сможет работать до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. На орбиту его будут доставлять тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5В" и "Ангара- А5П", передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Роскосмос уже начал набор первого экипажа "Федерации".

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