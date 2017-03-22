Безошибочно.

Новая версия Google Maps для гаджетов Android получила функцию для нанесения на карту места парковки автомобиля вручную. Раньше она работала в автоматическом режиме, но не всегда корректно, передает "Уралинформбюро".

Теперь можно самостоятельно отмечать местоположение автомобиля на карте, что удобно для жителей мегаполисов и посетителей гипермаркетов.

Также есть возможность установить время парковки автомобиля, если продолжительность бесплатного пребывания на стоянке ограничена.

Для пассажиров общественного транспорта добавлен индикатор погоды. Он позволяет заранее определить метеоусловия в пункте назначения.

Бета-версия обновленного сервиса Google Maps доступна в Google Play. Приложение для iOS будет добавлено после выхода стабильной версии.