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Екатеринбургские чиновники загнали дальнобойщиков на обочинуСегодня в 19:17

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Запретив автопробег.

Дальнобойщики по настоянию мэрии вынуждены были перенести митинг в Екатеринбурге с 10 километра Московского тракта на 47 километр ЕКАДа.

"Нам дважды отказывали в проведении мероприятия. В итоге нам пришлось согласиться на условия администрации. От автопробега мы полностью отказались. Митинг пройдет на ЕКАДе возле своротки на Каменные палатки", - сообщил "Уралинформбюро" координатор Объединения перевозчиков России в Свердловской области Наиль Нигаматуллин.

Изначально дальнобойщики хотели собраться на 12 километре ЕКАДа, проехаться до 10 километра Московского тракта, провести там митинг, после чего вернуться в точку старта.

Потом около 80 участников акции планировали сгруппироваться по обочинам, заявляя, что намерены стоять до победного. Поводом для протестов второй год остается система "Платон". Подать с большегрузов начали взимать с 15 ноября 2015 года. Планировалось, что ее размер составит 3,73 рубля за километр. После бури негодования дальнобойщиков тариф снизили до 1,53 рублей. Однако с 15 апреля ставку должны поднять до 3,73.

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