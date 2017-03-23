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Ямальская полиция "вытащила" 17 подростков из групп смертиСегодня в 15:35

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Одного спасти не успели.

Полиция ЯНАО вычислила 17 подростков, состоящих в группах смерти. Всех их поставили на учет, с детьми работает психолог, сообщил глава окружного УМВД Александр Удовенко.

По его словам, по одному из подростковых суицидов найдены доказательства причастности таких "клубов самоубийц".

Судя по всему, речь идет о гибели 12-летней девочки в Новом Уренгое, покончившей с собой 6 марта, передает "Уралинформбюро".

По словам главного полицейского, за последнее время увеличилось количество сообщений от преподавателей. Учителя замечают на руках детей порезы – один из признаков участия в группах смерти. "Доказательная база собирается сложно, так как все серверы находятся за пределами нашей страны", – подчеркнул Удовенко.

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