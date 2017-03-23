В золоте.

Российский производитель люксовых аксессуаров Caviar выпустил чехол со встроенным зарядным устройством для iPhone 7. Он способен продлить время работы гаджета вдвое, передает "Уралинформбюро".

"Мы называем это решение iPhone 7.5. Потому что с дополнительными возможностями, которые дает наш Power Case, - это уже точно больше, чем просто iPhone 7", - заверяют в компании.

В отделке кейса использованы кожа тосканской выделки и золото 999 пробы. Покупателям доступны четыре варианта дизайна: Supremo, украшенный портретом президента РФ Владимира Путина, Altante - с российским гербом, черный Pelle Nero из кожи аллигатора и белый Amore Bianko.

Стоимость новинки - от 46 до 59 тысяч рублей.