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Державшая Екатеринбург в страхе корь долетела до ЧелябинскаСегодня в 15:58

  • Текст

Под угрозой детсадовцы.

"Лихорадившая" Екатеринбург корь добралась до Челябинска. В южноуральской столице заразился воспитанник детского сада. Троих непривитых детей отстранили от посещения этого ДОУ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Последний раз корь на Южный Урал регистрировали в 2015 году у выходца из Киргизии. В 2013 году было несколько случаев заражения среди непривитого цыганского населения.

Серьезная вспышка кори произошла в Свердловской области в конце 2016 года. Ее подхватили 79 жителей 4 городов, в Екатеринбурге даже был объявлен карантин.

Ранее по теме:
Корью заразились 79 свердловчан

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