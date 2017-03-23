Под угрозой детсадовцы.

"Лихорадившая" Екатеринбург корь добралась до Челябинска. В южноуральской столице заразился воспитанник детского сада. Троих непривитых детей отстранили от посещения этого ДОУ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Последний раз корь на Южный Урал регистрировали в 2015 году у выходца из Киргизии. В 2013 году было несколько случаев заражения среди непривитого цыганского населения.

Серьезная вспышка кори произошла в Свердловской области в конце 2016 года. Ее подхватили 79 жителей 4 городов, в Екатеринбурге даже был объявлен карантин.

Ранее по теме:

Корью заразились 79 свердловчан