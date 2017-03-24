Его уже выписали.

Трехлетнего южноуральца, который едва не утонул в бассейне комплекса "Баден-Баден Лесная сказка", выписали из клиники. 23 марта его вместе с мамой отправили домой, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской областной больницы.

"Сначала ребенок попал в реанимацию, потом в его перевели в палату, а вчера выписали. У него все хорошо", - пояснил собеседник агентства.

Мальчик попал к врачам после инцидента на базе отдыха. Он прыгнул во взрослый бассейн и захлебнулся. Спасли мальчика другие отдыхающие, не дождавшись врача комплекса. Проводится доследственная проверка.

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