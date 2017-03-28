"Старые грехи" в расчет не берут.

На Среднем Урале пока не сформирован список недобросовестных подрядчиков, не справившихся с капремонтом многоквартирных домов. Как пояснил "Уралинформбюро" замруководителя свердловского УФАС Сергей Волков, пока от регионального оператора не поступило ни одной жалобы на строительные организации.

"По контрактам 2016 года они не могут пожаловаться на подрядчиков. Реестр - это санкция. Наказывать по санкциям можно только на момент совершения нарушения. Соответственно, список начнет формироваться только в 2017 году. В этом списке компании будут состоять в течение трех лет, после чего они автоматически будут из него исключаться", - пояснил Волков.

Он добавил, что прежде чем подавать жалобу в свердловское УФАС, заказчик должен направить строителям претензию и убедиться, что бумага действительно дошла. Затем дать компании время на устранение нарушений. Если коммерсанты бездействуют, принимается решение об одностороннем расторжении договора. После этого сведения и отправляются в антимонопольную службу. На все процедуры уходит около двух месяцев.

Согласно новым правилам, начавшим действовать с 2017 года, в регионе создан и список квалифицированных подрядчиков. Именно они имеют право участвовать в конкурсе на обновление жилья. Сейчас в списке - более 50 организаций. Уже поступило 4 жалобы по поводу его формирования.

Так называемый двойной фильтр по определению строительной компании не решает всех проблем. Как отметил секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, квалифицированные подрядчики имеют право нанимать субподрядчиков. Повлиять на данный выбор ни власти, ни регоператор не могут.

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