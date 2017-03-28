Спустя двое суток.

Мать ребенка, оставленного в пермском беби-боксе, решила вернуть сына. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.

Ребенка подбросили в "окно жизни" 25 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро". Он был одет по погоде, рядом лежала записка, где сообщалось, что Георгий появился на свет 18 марта. Мальчику собирались искать новую семью, но его родная мать одумалась. "Колыбель надежды" поможет женщине подготовить документы, необходимые для возвращения сына. Но окончательное решение примут органы опеки.

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