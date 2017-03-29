С 28 апреля.

В России приняты новые правила ОСАГО. Они предусматривают, что при повреждении автомобиля ремонт имеет предпочтение перед денежными выплатами.

Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован 28 марта 2017 года. Спустя 30 дней он вступит в силу.

Деньги можно будет получить лишь в трех случаях: машина не подлежит восстановлению; стоимость ремонта больше, чем лимит выплат по ОСАГО (400 тысяч рублей); потерпевший погиб в ДТП или получил тяжелые травмы.

По умолчанию должны использоваться новые оригинальные запчасти. Восстановленные или подержанные можно применять лишь по договоренности с потерпевшим.

Станцию ремонта он выбирает из списка, предложенного страховщиком, в радиусе не более 50 километров от места ДТП или своего места жительства. Но по соглашению сторон возможны и другие варианты. За качество ремонтных работ отвечает страховая компания.



Для автомобилей моложе двух лет, находящихся на гарантии, ремонт организуют у официального дилера. Если в списке станций такового нет, можно отказаться от ремонта в пользу денежной выплаты.

При большом количестве жалоб на страховщика его ограничат в праве на организацию натурального возмещения и обяжут вернуться к денежным выплатам.



Новый закон стал ответом на засилье криминальных автоюристов, которые промышляют страховым мошенничеством, выкупая дела у пострадавших водителей. Вместе с тем из-за изменения схемы не исключен рост тарифов на ОСАГО, передает "Уралинформбюро".

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