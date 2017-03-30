ФАС развела руками на жалобы челябинцев о подорожании проезда29 марта в 17:01
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До 23 рублей.
В УФАС по Челябинской области не нашли нарушений в действиях частных перевозчиков, поднявших цены на проезд с 20 до 23 рублей.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, поскольку коммерсантов перевели на нерегулируемые тарифы, они могут самостоятельно устанавливать стоимость билетов. Проверять обоснованность тарифов антимонопольщики не имеют права.
"Единственным фактором, который может влиять на цену, является конкуренция между перевозчиками и рыночные законы спроса и предложения. Стремительный и существенный рост цены может привести к отказу от данных услуг пассажирами и выбору альтернативных видов пассажирского транспорта и маршрутов", - поясняют в УФАС.
Там также отметили, что перевозчики накинули за проезд не больше уровня инфляции.
Стоит напомнить, что тарифы в коммерческом транспорте Челябинска начали расти 27 марта, подорожание коснулось 15 маршрутов.
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