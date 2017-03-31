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Экологи послали прокуратуру в УГМК за "мертвой водой"30 марта в 14:09

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Где содержание марганца превышено в 14 раз.

Экологи Южного Урала заподозрили в загрязнении питьевой воды предприятие "УГМК" - ЗАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат". Они требуют от сотрудников управления Роспотребнадзора по Башкортостану, где расположен ГОК, а также от природоохранной прокуратуры Челябинской области провести проверку.

Как рассказал "Уралинформбюро" директор благотворительного экологического фонда "Моя планета" Виталий Безруков, в течение последних трех суток в областную приемную поступило более 500 жалоб на плохую воду. Звонки поступали из Троицка, Троицкого и Уйского районов. Лабораторные анализы показали, что содержание марганца превышено в 14 раз.

В СМИ информация о проблемах с водой всплыла 28 марта. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что необходимо срочно прекратить водоснабжение с очистных Троицка и обеспечить подвоз питьевой воды.

Весной 2015 года была такая же проблема. Тогда причиной загрязнения стало отсутствие необходимого оборудования в ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение". Суд обязал чиновников в течение года провести реконструкцию сооружений, но этого сделано не было.

Ранее по теме:
В Троицке из кранов потек "марганцевый раствор"

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