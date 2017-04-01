ЛГБТ-сообщество рвется на парад.

В администрацию Нижнего Тагила поступили заявки на проведение в городе гей-парада и митингов. Организаторы, в числе которых лидер отечественного ЛГБТ-движения Николай Алексеев, хотят собрать представителей нетрадиционной ориентации в центре Путинграда – неподалеку от Театра кукол. Заявленная дата мероприятий – 11 апреля, передает "Уралинформбюро".

Нижний Тагил – далеко не первый уральский город, где Алексеев пытается провести гей-парад и митинги в поддержку ЛГБТ-сообщества. Заявки поступали властям Свердловской области на мероприятия в Екатеринбурге, а также чиновникам Перми, Челябинска и даже Салехарда. Во всех случаях были получены отказы, и дело перешло в судебную плоскость.

Впрочем, Путинград все же стоит немного особняком – на днях стало известно, что он лишится выставки вооружений Russian Arms Expo. О ее переезде в подмосковный парк "Патриот" заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Ранее по теме:

Средний Урал лишился выставки Russian Arms Expo