Город в панике, чиновники молчат.

Последствия взрыва на свинцовом производстве в Верхнем Тагиле угрожают здоровью горожан. В течение двух дней, пока облако не рассеется, им не стоит приближаться к месту ЧП. Детям лучше посидеть дома, сообщил "Уралинформбюро" депутат, общественник и медик по образованию Даниэль Марголис, у которого большой опыт борьбы с нелегальным свинцовым заводом в Дегтярске.

"Свинец имеет свойство накапливаться в организме и потом ударяет по слабым местам. Острое отравление этим металлом сопровождается болями в животе, анемией, поражением почек, головной болью. Наиболее чувствительны к свинцу дети – у них в первую очередь страдает нервная система", - уточнил Д.Марголис.

Замглавы администрации Верхнего Тагила по ЖКХ Юрий Прокошин рассказал "Уралинформбюро" о нарастающей тревоге среди жителей: "У нас уже тысячи звонков. Люди паникуют, обсуждают все в соцсетях. Доходит до того, что из детского сада звонили и спрашивали: выводить сегодня детей на прогулку? Мы отправили все анализы в областное министерство экологии. У нас нет лабораторий подобных - в муниципалитетах такого оборудования нет".

Пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Марина Притула не смогла пояснить агентству, занимается ли ведомство аварией на заводе, направлены ли туда специалисты. Ответ был лаконичным: "Не могу прокомментировать". Телефоны Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры молчат.

Стоит напомнить, что взрыв в подразделении ООО "Уральская свинцовая компания" прогремел в ночь на 3 апреля. Один рабочий погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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