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На Среднем Урале мужчину укусил клещ03 апреля в 17:08

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Это уже второй случай с начала года.

В Свердловской области просыпаются клещи. 71-летний екатеринбуржец подхватил кровососа на садовом участке в Белоярском районе, когда работал в теплице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава, мужчина обратился за медицинской помощью. По предварительным данным, он был привит.

Стоит напомнить, что первый случай укуса клеща в уральской столице в этом году был зарегистрирован еще в середине января.

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