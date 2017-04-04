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Пострадавший при взрыве в Верхнем Тагиле потерял глаз03 апреля в 18:16

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Ему сделали операцию в Екатеринбурге.

Два работника "Уральской свинцовой компании", получивших травмы при взрыве, доставлены в Екатеринбург, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава Ранее сообщалось, что в уральскую столицу перевезен только один пострадавший.

Один из мужчин находится в реанимации ГКБ №40. Второй – в ЦГБ №23. У последнего серьезная черепно-мозговая травма, раны на лице. Ему уже провели операцию по удалению глаза. Сейчас пострадавший находится без сознания, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Взрыв прогремел в ночь на 3 апреля. Ударной волной сорвало крышку загрузочного окна на одной из печей, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Один рабочий прогиб, трое пострадали. Третий мужчина сейчас находится в больнице Верхнего Тагила.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека".

Ранее по теме:
При взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле погиб 24-летний рабочий

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