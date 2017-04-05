В связи с Вербным воскресеньем.

Похороны Евгения Евтушенко перенесены с на два дня - с 9 на 11 апреля, передает "Уралинформбюро".

10 апреля в Подмосковье в церкви в Переделкино пройдет отпевание, а 11 апреля в столице в Доме литераторов состоится прощание. На этот же день намечены похороны. Об этом сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

Следует отметить, что 5 апреля церемония прощания состоится в американском городе Талса, где поэт прожил последнюю четверть века.

84-летнего Евгения Евтушенко не стало 1 апреля. Сын поэта рассказал, что около шести лет назад у его отца диагностировали рак. Тогда Евтушенко сделали операцию и удалили часть почки, но болезнь вернулась.

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