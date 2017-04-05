×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Похороны Евгения Евтушенко перенесли на два дня04 апреля в 08:27

  • Текст

В связи с Вербным воскресеньем.

Похороны Евгения Евтушенко перенесены с на два дня - с 9 на 11 апреля, передает "Уралинформбюро".

10 апреля в Подмосковье в церкви в Переделкино пройдет отпевание, а 11 апреля в столице в Доме литераторов состоится прощание. На этот же день намечены похороны. Об этом сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

Следует отметить, что 5 апреля церемония прощания состоится в американском городе Талса, где поэт прожил последнюю четверть века.

84-летнего Евгения Евтушенко не стало 1 апреля. Сын поэта рассказал, что около шести лет назад у его отца диагностировали рак. Тогда Евтушенко сделали операцию и удалили часть почки, но болезнь вернулась.

Новости по теме:
Евтушенко похоронят 9 апреля в Переделкино

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Первоклассники "уволят" главу горобраза Екатеринбурга

Если их отчислят из школы.

Лимонами на Ямале сыт не будешь

Лимонами на Ямале сыт не будешь

За 20 миллиардов.

Жадность Новикова погубит Козицына

Жадность Новикова погубит Козицына

И подведет Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×