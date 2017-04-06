За март.

На руководство екатеринбургского "Муниципального объединения автобусных предприятий" не подействовали вразумления прокуроров. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, водителям и кондукторам задерживали аванс за март сумму более 8 миллионов рублей.

Более того, МУП пытался скрыть просроченную задолженность, не передавая сведения в управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области. В отношении главного бухгалтера предприятия возбуждено административное дело по части 1 статьи 13.19 КоАП РФ (Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке).

Ранее прокуроры сообщали о невыплате зарплаты за февраль. Тогда фигурировала сумма 9,4 миллиона рублей. Директору МОАП Владимиру Кайсарову было внесено представление, на предприятие завели административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). После этого деньги работникам все-таки перечислили.

Стоит добавить, что финансовое положение транспортных МУПов Екатеринбурга довольно печальное. У них накопились огромные долги перед поставщиками топлива и электроэнергии. 28 марта работники ТТУ и МОАП выходили на митинг, жалуясь на низкий зарплаты. Они заявляли, что кондукторы получают всего 10 тысяч рублей, водители - 20-25 тысяч рублей.

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