Патриарх Кирилл "отправил" ролики Соколовского на экспертизуСегодня в 09:00
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Отказавшись выразить личное мнение.
Адвокат екатеринбургского "ловца покемонов" Руслана Соколовского получил официальный ответ от главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. Скан бумаги защитник Алексей Бушмаков выложил на своей странице в Facebook.
В марте 2017 года юрист направил патриарху Кириллу письмо, в котором просил пояснить, оскорбили ли его лично видеозаписи блогера.
Глава Русской православной церкви тактично ушел от выражения своей позиции, передает "Уралинформбюро". Он написал: "Уголовные дела по преступлениям, в которых обвиняют Р. Г. Соколовского, относятся к делам публичного обвинения. Таким образом, факт оскорбления достоинства людей, связанных принадлежностью к религии или другим мировоззренческим убеждениям, устанавливается не путем их опроса, а в рамках назначаемой судом или следствием экспертизы".
Глава Русской православной церкви также отмечает, что подобная правоприменительная практика существует и в зарубежных странах. Кроме того, в письме высказывается надежда, что адвокат Соколовского примет во внимание резолюцию Совета по правам человека ООН, которая призывает запрещать распространение антирелигиозных материалов.
Стоит напомнить, что екатеринбургский блогер "прославился" роликами в интернете о ловле покемонов в Храме-на-Крови. Его судят за экстремизм, оскорбление чувств верующих и незаконное использование средств для скрытой видеосъемки.
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