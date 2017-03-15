Соколовский превратил гордуму Екатеринбурга в базар14 марта в 16:40
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Депутаты посудачили о покемонах.
Заседание гордумы Екатеринбурга закончилось словесной перепалкой по поводу покемонофила Руслана Соколовского, сообщает "Уралинформбюро".
Вопрос о "несчастной судьбе" блогера поднял Дмитрий Головин: "Я зачитаю лишь одну фразу из речи прокурора: "Разжигание ненависти и отрицание бога". На дворе 21 век, напомню!". Другие депутаты подняли шум - за или против, разобрать было сложно.
Точку решил поставить Алексей Бородин: "Такие люди, как Соколовский, Пуси Райт – ну не нужно их обсуждать. Мы их сейчас пообсуждаем, а они потом с концертами ездят". "Или вон как Ходорковский: десяточку посидел, теперь в Швейцарии живет – вот проперло человеку!" - поддержал другой депутат выкриком с места.
Блогера Руслана Соколовского, обнародовавшего ловлю покемонов в Храме-на-Крови, судят за экстремизм, оскорбление чувств верующих и незаконное использование средств для скрытой видеосъемки. У него нашлась "группа поддержки", считающая, что обвинения притянуты за уши.
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