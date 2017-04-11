На финал Кубка России.

Для болельщиков екатеринбургского "Урала", желающих поддержать клуб в финале Кубка России по футболу, в день матча будет организован дополнительный авиарейс в Сочи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", борт вылетит из Екатеринбурга 2 мая в 8.00. В 9.20 он приземлится в Сочи, где "шмелям" на стадионе "Фишт" предстоит сразиться за трофей с московским "Локомотивом".

Стоимость перелета составит от 8000 рублей в одну сторону с учетом всех сборов. Обратно в Екатеринбург болельщики смогут улететь на рейсе "Уральских авиалиний" 2 мая в 23:00 или 3 мая в 14:50.

Приобрести билеты на дополнительный рейс Екатеринбург - Сочи можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Екатеринбургский "Урал" впервые в истории сыграет в финале Кубка России. 6 апреля "шмели" в борьбе за путевку в решающий матч взяли верх над казанским "Рубином". Игра, проходившая в уральской столице, завершилась со счетом 2:1.

Еще более триумфальным получился четвертьфинальный поединок екатеринбуржцев с "Краснодаром". Проигрывая 0:3, "шмели" сумели сравнять счет в основное время матча, а затем одержали победу в серии пенальти.

Кроме того, "Урал" на пути к финалу победил в уральском дерби "Амкар". Именно пермяки в сезоне 2007/08 не пустили екатеринбургский клуб, тогда еще выступавший в ФНЛ, в финал Кубка России.



Ранее по теме:

Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка России