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Историческая победа: "Урал" вышел в финал Кубка РоссииСегодня в 22:50

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На кону участие в Лиге Европы.

"Урал" взял верх над казанским "Рубином" и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России по футболу. Историческая для "шмелей" встреча проходила 6 апреля на "СКБ-Банк Арене" в Екатеринбурге, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Екатеринбуржцы сразу начали активно прессинговать гостей и на 13-й минуте преимущество хозяев трансформировалось в гол - фланговую атаку точным ударом завершил Владимир Ильин.

После забитого мяча "шмели" постепенно сбавили обороты, дав "Рубину" возможность чаще организовывать атаки. Гости шансом воспользовались сполна и на 31-й минуте Жонатас сравнял счет. Бразилец мог бы и вовсе стать героем матча для своей команды, реализуй он пенальти, назначенный на 39-й минуте в ворота "Урала". Однако под свист трибун форвард казанской команды отправил мяч мимо.

Второй тайм чуть резвее начали гости, но вскоре "шмели" сумели вернуть себе преимущество. Решающей стала 58-я минута: "Урал" получил право на угловой удар - Александр Новиков головой замкнул навес и вывел свой клуб вперед.

Оставшиеся минуты матча по большей части прошли под аплодисменты голкиперу "шмелей" Николаю Заболотному, у которого в этот вечер хватало работы, а также под свист и улюлюканье трибун - тысячи екатеринбужцев, пришедших поддержать "Урал", выражали недовольство решениям арбитра. Рефери, по мнению большинства, "в упор не видел нарушений" на игроках екатеринбургского клуба.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Урала". 2 мая екатеринбургский клуб впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России. Матч будет проходить в Сочи, противостоять "шмелям" будет столичный "Локомотив", который накануне в полуфинале турнира с минимальным счетом одолел "Уфу".

Остается добавить, что помимо трофея "шмели" будут бороться за право участия в еврокубках - обладатель Кубка России примет участие в Лиге Европы.

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