Часть из них уже обратилась в службу занятости.

На Серовском руднике (входит в "Русникель") под сокращение попали 428 человек. Эту информацию 3 апреля 2017 года на традиционном аппаратном совещании в мэрии предоставила начальник местного центра занятости населения Инга Капцова, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации. Увольнения связаны с консервацией производства.

На данный момент в службу занятости уже обратилось 159 бывших сотрудников. 94 человека потеряли работу из-за сокращения, 52 человека оставили ее по соглашению сторон, 11 - по собственному желанию.

Стоит добавить, что ранее "Уралинформбюро" сообщало о сокращении 917 работников "Режникеля", также входящего в "Русникель". В качестве причины озвучивалась консервация предприятия, начатая в конце января 2017 года.

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