Коммерческих перевозчиков.

В 2017 году в Екатеринбурге исчезнут 15 маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики. Соответствующие поправки в постановление об утверждении документа планирования регулярных перевозок одобрил глава администрации уральской столицы Александр Якоб.

На этом чиновники не остановятся. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, к 2019 году будет отменен еще ряд маршрутов. Какие именно - в пресс-службе не уточняют.

Изначально власти города планировали 1 июля 2017 года убрать 113 маршрутов. Вместо них предполагалось ввести 62 новых. Идея вызвала бурю недовольства среди горожан. После этого чиновники решили провести реформу "по-тихому". Сначала они объявили о внедрении повременного тарифа в экспериментальном режиме в июле 2017 года. А позже стали появляться слухи и о возможном сокращении маршрутов.

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