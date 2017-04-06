Реформу проводят втихомолку.

Новость об отмене десяти маршрутов общественного транспорта переполошила частных перевозчиков Екатеринбурга.

"Нам присылали уведомление еще в конце прошлого года о том, что маршруты будут ликвидировать. Позже, когда было принято решение о переносе транспортной реформы, нам направили письма о том, что первое уведомление надо считать недействительным. После этого нас никто ни о чем не предупреждал. Это стало настоящей новостью. Мы обо всем узнали из СМИ", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель компании "Декар" Сергей Ельцов.

По его словам, в список дублирующих маршрутов, которые могут быть отменены, внесен и его 04: "У нас договор с мэрией не заканчивается в 2017 году, поэтому как это все будет выглядеть, мне сказать сложно. Как мы будем на это реагировать, я тоже пока затрудняюсь ответить".

В ответе на официальный запрос "Уралинформбюро" мэрия умолчала о числе ликвидируемых маршрутов, заявив, что вопрос еще прорабатывается.

Коммерческие перевозчики уверены, что городские власти не отказались от транспортной реформы и проведут ее втихую. В частности, уже появились заявления о внедрении с 1 июля 2017 года повременного тарифа, который являлся одним из условий внедрения новой транспортной схемы. А сейчас власти официально заявляют еще и о закрытии 10 маршрутов. Ранее ТТУ уведомило, что в рамках оптимизации отменит трамваи и троллейбусы 5 маршрутов в выходные дни.

Ранее по теме:

Повременной тариф испытают на "подопытных" екатеринбуржцах в июле