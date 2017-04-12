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Геям запретили появляться в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле11 апреля в 10:54

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С транспарантами.

Суды Екатеринбурга и Нижнего Тагила признали законными запреты на проведение в городах гей-парадов и ЛГБТ-митингов. Соответствующие решения были озвучены 10 апреля, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" один из инициаторов акций Николай Алексеев. По его словам, вердикты будут обжалованы в вышестоящих инстанциях, передает "Уралинформбюро".

Гей-акции в Екатеринбурге были заявлены еще на 8 ноября 2016 года. Парад планировалось провести по Куйбышева от Восточной до Московской. Для митингов были выбраны Исторический сквер и памятник Ельцину.

В Нижнем Тагиле ЛГБТ-активисты планировали собраться сегодня в центре Путинграда, неподалеку от Театра кукол.

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