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Екатеринбуржцы почти на сутки застряли в Таиланде12 апреля в 10:56

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Сорван и обратный рейс AzurAir.

Рейс авиакомпании AzurAir из Таиланда в Екатеринбург задерживается почти на сутки. Борт должен был прибыть из Паттайи в столицу Урала 11 апреля в 20.55 по местному времени, а сейчас его ждут только 12 апреля в 15.50.

В представительстве AzurAir в Екатеринбурге "Уралинформбюро" не удалось получить оперативный комментарий.

Из-за позднего прибытия борта задержится и его обратный вылет из Екатеринбурга. Boeing должен был отправиться в Таиланд 11 апреля в 23.00. Вылет перенесен на 17.30 12 апреля.

Стоит добавить, что ранее AzurAir получил 100-тысячный штраф за 8-часовую задержку рейса из Екатеринбурга в Болгарию в сентябре прошлого года.

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