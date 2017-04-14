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Россия отмела все варианты участия в Евровидении-2017Сегодня в 11:43

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В Киеве.

"Первый канал" окончательно отверг все варианты участия в Евровидении-2017 в Киеве, предложенные Европейским вещательным союзом, передает "Уралинформбюро".

Ранее ЕВС советовал представительнице России Юлии Самойловой, которой запрещен въезд в Украину, выступить по видеомосту. Кроме того, рассматривался вариант с заменой артистки. Однако оба предложения не устроили "Первый канал", и он отказался от трансляции конкурса.

"Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, - заявил председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг. - Мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования".

Стоит напомнить, что конфликт вокруг участия России в Евровидении-2017 разгорелся после того, как РФ объявила о своем решении отправить на конкурс певицу Юлию Самойлову. Выяснилось, что девушка находится в списке невъездных из-за того, что в 2015 году она выступала в Крыму.

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