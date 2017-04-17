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Юлия Самойлова вместо Евровидения полетит в ПермьСегодня в 18:52

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Она споет там песню Flame Is Burning.

Певица Юлия Самойлова, которую не пустили на Евровидение в Киев, выступит в Перми, передает "Уралинформбюро".

Девушка прилетит в столицу Прикамья 19 апреля 2017 года и споет вместе со знаменитым хором "Млада" в краевой филармонии. В том числе она исполнит композицию Flame Is Burning, которую собиралась представить на Евровидении.

Стоит напомнить, что 14 апреля 2017 года Европейский вещательный союз опубликовал окончательное решение об отказе участия России в Евровидении. Представители России заявили, что на конкурс будет отправлена Юлия Самойлова. Однако власти Киева отказали ей во въезде в страну. В черный список певица попала из-за того, что в 2015 году выступала в Крыму. Представителям РФ было предложено заменить участницу или организовать телемост, однако руководство "Первого канала" отвергло оба варианта.

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