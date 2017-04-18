Из-за ее подвешенного состояния.

Спрос на Турцию со стороны россиян падает, передает "Уралинформбюро". Эксперты объясняют тенденцию недавним сообщением Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в страну. В результате только за неделю число бронирований снизилось на 14%, а количество покупок туров — на 15%, пишут "Известия".

Между тем эксперты успокаивают туристов, обещая, что при запрете чартеров в Турцию им будут предложены другие страны с доплатой.

Следует отметить, что прежде Турция для россиян была самым популярным местом отдыха на майские праздники - доля запросов на турецкое направление в поисковых запросах составляло 47%. На летний период этот показатель достигал 26%. Турпоток в Турцию был остановлен в ноябре 2015 года, когда Анкара совершила атаку на российский Су-24 в Сирии. Чартеры туда возобновили только с минувшей осени.

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